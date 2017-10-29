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У МОЗ оприлюднили перелік препаратів, які не рекомендують вживати для лікування грипу чи застуди

Вероніка Рой

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У МОЗ оприлюднили перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди. Перелік ліків на своїй сторінці у Facebook оприлюднила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Велика кількість ліків або їхня висока вартість зовсім не гарантують, що ці препарати допоможуть вам вилікуватися. Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків не мають доведеної ефективності для лікування грипу і ГРВІ», – написала вона.

Саме тому Центр громадського здоров’я МОЗ України склав перелік ліків, які не потрібно вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.

Крім того, Уляна Супрун порадила медикам користуватися міжнародними протоколами, де, за її словами, зібрані найбільш дієві нині методики лікування пацієнтів.

Фото: Facebook-сторінка Уляни Супрун

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