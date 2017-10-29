У Львові відбувся благодійний забіг на підтримку дівчини, яка постраждала у зоні АТО

Сьогодні, 29 жовтня, у Львові, в межах міжнародної бігової події GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017, відбувся благодійний забіг «Переможці». Ветерани АТО, волонтери, небайдужі львів’яни та мешканці області пробігли символічні 2 кілометри дистанції. Усі вони бігли разом заради важливої мети – віддячити тендітній захисниці України Ользі Тарасевич, яка втратила ногу під час ворожого обстрілу у Авдіївці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

25-річна Ольга Тарасевич родом з Вінничини, служила на передовій у 72-й бригаді. Попри тяжке поранення, яке жінка мужньо пережила, героїня успішно пройшла реабілітацію і зараз прагне міцно стояти на ногах. А відтак 50% від стартового внеску учасників цього забігу будуть направлені на придбання спортивного протеза для Ольги Тарасевич.

Зазначимо, що GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 цьогоріч зібрав понад 2000 учасників на чотирьох дистанція 21, 10, 5 та 2 км. Це завершальний етап всеукраїнської бігової ліги Run Ukraine Running League 2017, що включає у себе 5 бігових подій у 4 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.

Довідково

Благодійний забіг «Переможці» присвячений героям однойменного мультимедійного проекту метою якого є психо-фізіологічна реабілітація ветеранів АТО та розвиток спортивного протезування. Аналогічні забіги упродовж року відбулись у Києві, Дніпрі та Одесі в рамках бігової ліги Run Ukraine Running League 2017.

Фото: ЛОДА