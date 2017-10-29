СБУ зняла заборону на в'їзд в Україну білоруському співаку

Служба безпеки України зняла заборону на в’їзд для співака з Білорусі Макса Коржа. Про це пише Громадське з посиланням на «Крим.Реалії».

У відомстві заявили, що у діях Коржа не виявили загрози національній безпеці.

«Разом з тим, звертаючи увагу на перебування Коржа в Автономній Республіці Крим і присутності в його діях ознак адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 204-1 та 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про факт порушення ним правил перетинання державного кордону проінформовано державну прикордонну службу України», — йдеться у відповіді СБУ.

Фото: СБУ