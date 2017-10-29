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На Пустомитівщини відкрили новий сучасний садок

Вероніка Рой

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Сьогодні, 29 жовтня, у селі Зубра Пустомитівського району, урочисто відкрили заклад дошкільної освіти. Сучасний та модерний садок дозволить педагогам  охопити навчанням та дозвіллям 150 дошкільнят. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У вітальному слові очільник області наголосив на важливості шани українських військових – героїв, які щодня захищають кожного українця і своїм щоденним героїзмом дозволяють сьогодні плекати та розвивати різні сфери суспільного життя, в тому числі освітню.

«Ми три довгих роки терпіли і йшли вперед. І нині ми тут відкриваємо цей садочок, бо за нашими спинами стоїть 260-тисячна українська армія. І вона нам дає можливість тут і вільно будувати, і ростити власних дітей. Важливо пам’ятати, що кожен 20-й з цієї армії є вихідцем із Львівщини, тому закликаю по особливому шанувати тих хлопців, які вже повернулись і які продовжують захищати нас на Сході України. Ми – українці і все, що ми задумаємо, ми здатні зробити і пам’ятаймо  – ніхто за нас цього не зробить», – наголосив Олег Синютка.

У новому садку для дітей діють яскраві ігрові кімнати, оснащений спортзал, актова зала та комп’ютерний клас. Відтак малеча зможе не лише опанувати дошкільне навчання, а й з користю та цікавістю проводити вільний час.

Зазначимо, що на будівництво нового сучасного садочка виділили 43 млн грн. із Державного фонду регіонального розвитку та державної субвенції на соціально-економічний розвиток.

Фото: ЛОДА

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