На Львівщині прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів з Ліберії

Прикордонники затримали двох нелегальних мігрантів з Ліберії, які намагались незаконно потрапити до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, учора по обіді прикордонники Мостиського загону отримали інформацію від мешканця населеного пункту Шегині про рух невідомих осіб поблизу українсько-польського кордону. Вже за годину, за 400 метрів від кордону, правоохоронці затримали двох громадян Ліберії. Порушники мали намір потрапити на територію Польщі поза пунктом пропуску.

Відносно двох затриманих складено протоколи за частиною 1 статті 204-1 КУпАП.

Фото: ДПСУ