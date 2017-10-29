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На Львівщині дерев’яна колода розчавила 47-річного чоловіка

Юлія Шпак

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На Сокальщині під час завантаження деревини загинув чоловік. Зірвавшись з маніпулятора, колода заподіяла йому тілесні ушкодження, несумісні з життям. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сокальське відділення поліції 28 жовтня о 15.10 надійшло повідомлення від 47-річного жителя району, водія автомобіля «ЗІЛ-130». За словами заявника, у лісі під час завантаження деревини на транспортний засіб, з маніпулятора зірвалася колода. Вона впала на мешканця селища Гірник і спричинила йому смертельні травми.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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