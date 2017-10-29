Мешканців Львівщини попереджають про мокрий сніг з дощем

Мешканців Львівщини попереджають про дощ з мокрим снігом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

«За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 29 жовтня очікується хмарна погода. Часом дощ, вдень з переходом в мокрий сніг. Вдень сильні опади, місцями грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 17 – 22 м/с, вдень пориви до 25 – 30 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 4 – 9° тепла», – йдеться у повідомленні.