Вибори ОТГ на Львівщині: в поліції розповіли про порушення на дільницях

Станом на 14.00 год. 29 жовтня до поліції надійшло два повідомлення про події пов’язані з виборчим процесом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Старосамбірське відділення поліції об 11.04 звернувся спостерігач виборчої дільниці села Ракова Старосамбірського району, який повідомив, що станом на 10.45 члени виборчої комісії видають бюлетені для голосування без пред’явлення виборцями паспортів громадянина України.

Ще одне повідомлення до Старосамбірського відділення поліції надійшло об 11.40 від спостерігача виборчої дільниці в селі Погірці Самбірського району про те, що виборець намагався винести поза межі виборчої дільниці (в коридор) бюлетень для голосування.

За цими фактами працівники поліції проводять перевірку.

Кількість правоохоронців, залучених до охорони публічної безпеки у населених пунктах, де проводяться вибори, є збільшеною. Окрім того, створені додаткові слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про скоєння правопорушень, працюють додаткові наряди вибухотехніків та кінологів для реагування на повідомлення про виявлення небезпечних чи підозрілих предметів.

На даний час в області грубих порушень громадського порядку під час проведення місцевих виборів – не зафіксовано.

Поліція закликає громадян не порушувати правопорядок та діяти відповідно до норм діючого законодавства.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівщині проходять перші вибори у восьми територіальних громадах. Згодом Львівський портал повідомляв, що на дільницях Львівщини, де проходять вибори, зникає світло.