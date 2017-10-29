Через біговий марафон у Львові електротранспорт курсує зі змінами

У зв’язку із проведенням в місті Міжнародного легкоатлетичного пробігу GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 відбудуться зміни в русі електротранспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У зв’язку із проведенням Міжнародного легкоатлетичного пробігу GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017, у суботу та неділю (28-29 жовтня), міський електротранспорт курсуватиме за зміненим маршрутом. Зокрема тролейбус № 13 курсуватиме від ТЦ «Форум» до кінцевої зупинки на вул. Грінченка.

Також дещо зміниться маршрут тролейбусів № 2, 7, 9, 10, 12. Кінцева тролейбусних маршрутів №2 та №10 буде на вул. Ангеловича, а кінцева зупинка тролейбусів №7 та №12 буде на пл. Кропивницького.

Трамваї у неділю, 29 жовтня, не курсуватимуть до 14.30 год. Лише, трамвай № 8 курсуватиме за скороченим маршрутом: Академія Мистецтв – вул. Вернадського.

Повноцінний рух усіх трамвайних маршрутів відновиться після 14.30 год неділі», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» перепрошує за незручності спричинені зміною руху електротранспорту та сподівається на розуміння пасажирів.

Дистанція на 21 км:

Час пробігу: 09.00 год. – 12.00 год.

Маршрут: пр. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. С. Бандери – вул. М. Коперника – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. І. Мечникова – вул. К. Левицького – вул. А. Вахнянина – вул. Погулянка – вул. К. Левицького – вул. М. Конопницької – вул. Зелена – пл. Є. Петрушевича – вул. Шота Руставелі – вул. І. Франка – Д. Вітовського – вул. Академіка А. Сахарова – вул. І. Горбачевського – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. А. Мельника – вул. Є. Коновальця – вул. Житомирська – вул. В. Антоновича – вул. С. Бандери – вул. Шептицьких – вул. Є. Озаркевича – вул. Листопадового Чину – вул. Академіка В. Гнатюка – пр. Свободи – пр. В. Чорновола – вул. Під Дубом вул. Замарстинівська – вул. Б. Хмельницького – вул. І. Гонти – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – вул. М. Лисенка – вул. М. Заньковецької – вул. Личаківська – вул. Чернігівська – вул. Пекарська – вул. Тершаковців – вул. К. Левицького – вул. Князя Романа – пл. Галицька – вул. Валова – пл. А. Міцкевича – пр. Свободи – пр. Свободи, 26.

Дистанція на 5 км:

Час пробігу: 09.20 год. – 10.00 год.

Маршрут: пр. Свободи – вул. Академіка В. Гнатюка – вул. Листопадового Чину – вул. М. Устияновича – вул. Бібліотечна – вул. П. Дорошенка – пр. Свободи – пл. А. Міцкевича – пр. Т. Шевченка – вул. П. Саксаганського – вул. І. Франка – пл. Соборна – пл. Галицька – пл. А. Міцкевича – пр. Свободи – пр. Свободи, 26.

Дистанція на 10 км:

Час пробігу: 12.10 год. – 13.30 год.

Маршрут: пр. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. С. Бандери – вул. М. Коперника – просп. Свободи – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. І. Мечникова – вул. А. Вахнянина – вул. К. Левицького – вул. Князя Романа – вул. М. Конопницької – вул. Зелена – пл. Є. Петрушевича – вул. Шота Руставелі – вул. І. Франка – пл. Соборна – пл. Галицька – пр. Свободи – пр. Свободи, 26

Дистанція на 2 км:

Час пробігу: 12.20 год. – 12.40 год.

Маршрут: пр. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. Ю. Словацького – вул. М. Коперника – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. А. Міцкевича – пр. Свободи – пр. Свободи, 26.