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Жителів Львівщини попереджають про підйом рівня води у річках

Юлія Шпак

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У річках області очiкується з пiдйом рiвня води. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України.

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з очiкуваними сильними дощами 28-30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями (станом на 8 год. 27 жовтня):
– на річках Закарпаття на 0,5-1,5м, в нижніх течіях Боржави, Латориці, на Тисі від водпоста Великий Бичків до Вилока до 2,0м;
– на решті річок Карпат на 0,2-1,0м.
29-31 жовтня на притоках Прип”яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м.
Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків.
В мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.

 

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