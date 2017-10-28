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Вночі у Львові патрульні затримали 22-річного молодика з наркотиками

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Львівські патрульні затримали 22-річного хлопця з наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, екіпаж патрульної поліції, після опрацьованого виклику на вулиці Хвильового, повертався до службового автомобіля та помітив групу з чотирьох осіб. Чоловіки побачили, що на них дивляться працівники поліції та почали розходитися в різні сторони. Один з них почав викидати по дорозі різні предмети, один з яких димівся. Патрульні зупинили чоловіка, попросили пред’явити документи та пояснити чому він викинув дані предмети. 22-річний громадянин заперечував свою причетність до них, тоді на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Речима, які він викинув, виявилися: пристрій для куріння та гаманець, в середині якого слідчий виявив 5 поліетиленових пакетиків з речовиною рослинного походження. Експерт вилучив речовину для подальшої експертизи. Чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи.

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