Вночі на Липинського перекинувся «ВАЗ»: загинув водій автомобіля

У Львові на вулиці Липинського перекинувся «ВАЗ». Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 28 жовтня, близько 1.40 на вулиці Липинського у Львові.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 211030 Пріора», 25-річний львів’янин, виїхав за межі проїжджої частини, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок отриманих травм водій помер на місці події. Пасажира автомобіля, 25-річного львів’янина, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в нейрохірургічне відділення.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Фото: поліція