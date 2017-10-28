В Італії ВІЛ-інфікований умисно заразив 30 жінок

В Італії бухгалтера Валентино Таллуто засудили до 24 років в’язниці за те, що умисно заразив 30 жінок ВІЛ-інфекцією. Про це пише Еспресо з посиланням на BBC.

Лікарі діагностували у Таллуто ВІЛ в 2006 році. З цього моменту він вступив в контакт з 53 жінками, передавши вірус 30 з них. Як зазначається, партнерок італієць шукав на сайтах знайомств.

В результаті його дій ще чотири людини заразилися вірусом з жінками, яких він інфікував. Серед них троє чоловіків і одна дитина.

Адвокат чоловіки наполягав, що Таллуто діяв необережно, але не навмисно. Сам італієць заявив, що якщо б хотів навмисне заражати жінок, то з цією метою він би регулярно відвідував бари. Судді вислухали аргументи захисту і винесли вердикт — 24 роки ув’язнення.

Фото: 24 Канал