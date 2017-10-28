Український паспорт посів 32 місце у безвізовому рейтингу

На порталі Passport Index було опубліковано рейтинг паспортів різних держав світу, під час складання якого враховувалася кількість країн, які власник паспорта може відвідати без візи або з отриманням її на кордоні, пише Укрінформ.

Перше місце посів паспорт Сінгапуру, що надає безвізовий в’їзд до 159 країн. На другій сходинці – німецький паспорт, з яким можна відвідати без візи 158 держав. Третє місце між собою розділили Швеція та Південна Корея – 157 країн.

Україна опинилася на 32-му місці разом із Макао та Тайванем (безвізовий в’їзд до 120 країн).

Останні сходинки рейтингу посіли Сирія (29 країн), Пакистан та Ірак (26 країн) і Афганістан, з паспортом якого можна відвідати без візи лише 22 країни.