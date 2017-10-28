Учні молодших класів навчатимуться за методикою LEGO, - МОН

В Україні учні пілотних класів вчитимуться за методикою LEGO, яку з 2018-го планують поширити на всі школи. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

100 пілотних шкіл забезпечать методикою LEGO, а до перенавчання вчителів, що братимуть 2018-го перший клас Нової української школи, долучаться тренери The LEGO Foundation. Такої домовленості досягли Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та генеральний директор The LEGO Foundation Джон Гудвін.

Так, у другому півріччі 100 шкіл, які зараз пілотують новий стандарт початкової освіти, отримають набори «Шість цеглинок». Ними мають забезпечити кожну дитину в експериментальних класах.

За словами Джона Гудвіна, «Шість цеглинок» – це технологія навчання, яка допоможе учням тренувати пам’ять, розвивати моторику і творчо мислити. Через гру вони зможуть навчитися таким важливим, передбаченим НУШ умінням як, наприклад, вирішення проблемних завдань.

Для перенавчання 22 тисяч вчителів, які наступного року братимуть перший клас, буде 2 модулі. Перший – для дистанційного курсу, який МОН планує запустити на початку 2018-го. У ньому будуть презентовані методики навчання через гру для початкової школи. Другий модуль буде розрахований на тренерів, які готуватимуть вчителів під час очного етапу. У ньому усі методики розглядатимуться на практиці.