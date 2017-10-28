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У Золочеві на вулиці знайшли мертвого 38-річного чоловіка

Юлія Шпак

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У Золочеві знайшли тіло 38-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації полції у Львівській області.

У Золочівський відділ поліції 27 жовтня надійшло повідомлення від медиків про те, що у місті на грунтовій дорозі виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, встановила особу померлого. Це 38-річний місцевий житель. На тілі чоловіка поліцейські виявили одне ножове пораненням у ділянці між середньо-ключичною та грудинною лініями.

Тіло померлого скеровано на експертизу.

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «самогубство») Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція

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