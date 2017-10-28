У Львові тролейбуси №11 і №25 курсують зі змінами

Від вчора, 27 жовтня, з 19.00 год. і до 22.00 год. 28 жовтня, тролейбуси № 11 і №25 курсуватимуть із змінами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогодні, 27 жовтня, з 19.00 год і до 22.00 год 28 жовтня проводитимуться роботи із заміни рейково-шпальної решітки та настилу через залізничний переїзд на вулиці Зеленій. На час проведення ремонтних робіт, не курсуватиме тролейбус № 11, а тролейбус № 25 курсуватиме за частково зміненим маршрутом: від Автовокзалу до вул. Шота Руставелі», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Адміністарція ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів та перепрошує за тимчасові незручності.