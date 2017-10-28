У Львові біля Стрийського ринку планують облаштувати дві зупинки громадського транспорту

Адміністрація Стрийського ринку планує облаштувати зупинки громадського транспорту на вулицях Шота Руставелі та Івана Франка. Про це пише Tvoemisto.tv.

За словами заступника директора ТОВ «Стрийський ринок» Назара Сеніва, зараз компанія завершує оформлення дозволів на спорудження стаціонарного накриття, яке захищатиме тротуар від дощу.

«Ми вирішили встановити маркізи (зовнішня система захисту від сонця і дощу) на вулиці Шота Руставелі, оскільки для використання інших технологій потрібно багато дозволів. Крім того, з технічної точки зору тут є труднощі, оскільки тротуар є не достатньо широкий, і якщо робити звичайну зупинку, то вона не відповідатиме нормативам. Зупинку ж на вулиці Франка облаштуємо трохи пізніше», – розповів він.

Також Назар Сенів додав, що зараз компанія шукає підрядників, щоб встановити накриття.

Фото: Твоє місто