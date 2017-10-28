Перехід на «зимовий час»: як адаптувати свій організм

У 2017 році переведення годинника відбудеться в ніч з суботи на неділю – 29 жовтня. Стрілки годинника слід перевести на годину назад о четвертій годині ранку. Цього дня ви зможете поспати трошки довше, пише сайт «Сьогодні».
У медиків існує низка аргументів проти переходу на зимовий час, які насамперед стосуються негативного впливу на здоров’я людей і малої частки штучного освітлення в загальному енергоспоживанні. Тому сезонне переведення годинника в деяких країнах скасоване.
Що ж можна робити до і після переведення часу?
- Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмів, варто два тижні контролювати свій раціон.
- Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. В результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.
- Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може призвести до діареї і метеоризму.
- Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген – окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.
Як підготувати організм до переведення часу?
- Приймайте вранці контрастний душ.
- Щодня вживайте 200 мл йогурту або кефіру, оскільки кисломолочні продукти допоможуть травленню, підтримуючи баланс корисної мікрофлори.
- Перед сном робіть «гімнастику».
Юлія Шпак