Перехід на «зимовий час»: як адаптувати свій організм

У 2017 році переведення годинника відбудеться в ніч з суботи на неділю – 29 жовтня. Стрілки годинника слід перевести на годину назад о четвертій годині ранку. Цього дня ви зможете поспати трошки довше, пише сайт «Сьогодні».

У медиків існує низка аргументів проти переходу на зимовий час, які насамперед стосуються негативного впливу на здоров’я людей і малої частки штучного освітлення в загальному енергоспоживанні. Тому сезонне переведення годинника в деяких країнах скасоване.

Що ж можна робити до і після переведення часу?

Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмів, варто два тижні контролювати свій раціон.

Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. В результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.

Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може призвести до діареї і метеоризму.

Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген – окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.

Як підготувати організм до переведення часу?