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Обвал на шахті «Лісова»: поліцейські відкрили кримінальне провадження

Вероніка Рой

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За фактом обвалу породи на шахті у Сокальському районі поліцейські відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Сокальське відділення поліції 27 жовтня надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в селі Сілець на шахті №6 обвалилася порода, внаслідок чого присипало шахтарів.

Поліцейські встановили, що постраждало троє чоловіків – 30-річний та 28-річний жителі Сокальського району, а також 32-річний мешканець Жовківського району. Двох з-під завалу витягли рятувальники, один вибрався самостійно.

Шахтарів із забоями доставили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.

Вчора Львівський портал повідомляв, що причиною обвалу на шахті «Лісова» у Сокальському районі Львівщини є відсутність належних матеріалів для кріплення.

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