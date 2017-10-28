ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині повісився 15-річний хлопець

Юлія Шпак

|

На Львівщині, у селі Верхня Рожанка Сколівського району знайшли повішеним 15-річного місцевого жителя. Про це пише  УНІАН  з посиланням на ГУНП у Львівській області.

Підлітка знайшли повішеним 27 жовтня близько 21.00 на території власного домогосподарства його родичі. Хлопець був з благополучної родини і після закінчення 9-го класу вступив до художнього училища.

У відділі комунікації обласного управління поліції повідомили, що за фактом смерті неповнолітнього проводиться розслідування, серед версій відпрацьовується самогубство.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів