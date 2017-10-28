На Львівщині повісився 15-річний хлопець

На Львівщині, у селі Верхня Рожанка Сколівського району знайшли повішеним 15-річного місцевого жителя. Про це пише УНІАН з посиланням на ГУНП у Львівській області.

Підлітка знайшли повішеним 27 жовтня близько 21.00 на території власного домогосподарства його родичі. Хлопець був з благополучної родини і після закінчення 9-го класу вступив до художнього училища.

У відділі комунікації обласного управління поліції повідомили, що за фактом смерті неповнолітнього проводиться розслідування, серед версій відпрацьовується самогубство.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).