Минулої доби у зоні АТО ворог поранив двох українських воїнів

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення АТО була не менш неспокійною аніж у попередні дні. Унаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Двоє бійців зазнали поранень внаслідок обстрілів. Одного військовослужбовця поранено неподалік Авдіївки, а іншого – біля Широкиного. Стан здоров’я наших військових задовільний, їм надають необхідний обсяг медичної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

На цій ділянці фронту противник активізувався пізнім вечором, здійснивши три обстріли позицій Збройних Сил України.

Так, неподалік Богуславського окупанти випустили чотирнадцять 82-мм мінометних снарядів, а дещо пізніше майже годину із застосуванням озброєння БМП, гранатометів і кулеметів ворог бив по опорним пунктам української армії неподалік Трьохізбенки. Наші військові відповідали лише на ті обстріли, які становили загрозу їхньому життю, ефективно використовуючи піхотне озброєння та зенітні установки. Саме так вони діяли поблизу Трьохізбенки.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку проросійські найманці 8 разів порушували режим тиші, переважно вечірньої та нічної пори. Найбільшу кількість прицільних обстрілів зафіксовано в районі Авдіївської промзони і Зайцевого, де ворог декілька разів відкривав щільний вогонь з піхотного озброєння. Найтриваліший бій цієї доби, що із перервами відбувався практично всю другу половину дня, розгорівся на підступах до Авдіївки. Тут українські військовослужбовці вгамовували агресивні ворожі провокації прицільним вогнем, застосовуючи весь дозволений арсенал засобів вогневого впливу.

Маріупольський напрямок

Так само в пообідню пору противник активізувався і в Приморському секторі, де ситуація була найгарячішою. Проросійські найманці здійснили тут 8 прицільних обстрілів. Двічі під градом 82-мм ворожих мін побували оборонці Водяного, також двічі наші захисники мужньо давали ефективну відповідь на вогневі провокації «гібридних вояк» під Мар’їнкою. Артилерійські системи 122-го калібру та 120-мм міномети окупант підступно і вкотре застосував по нашим позиціям і житловим районам у багатостаждальному Широкиному.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 19 обстрілів позицій Збройних Сил України, з яких 18 були прицільними.