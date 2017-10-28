Львів'янам нагадують: через біговий марафон на вихідних у місті перекриватимуть вулиці

У неділю, 29 жовтня, у Львові пройде другий міжнародний Львівський півмарафон GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017. У зв’язку із проведенням щорічної бігової події, вулиці міста частково перекриють напередодні та у день заходу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Перекриття транспортного руху – одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином, близько 2 100 учасників заходу, серед яких є діти, отримують гарантію безпеки на трасі забігу. Організатор 2-го Львівського півмарафону, компанія Run Ukraine, рекомендує водіям планувати завчасно своє пересування по місту альтернативним маршрутом, враховуючи графік перекриття.
28 жовтня
Цього дня триватимуть підготовчі роботи на проспекті Свободи, 16-28, у зв’язку з чим рух автотранспорту буде обмежений з 07.00 до 23.00 наступного дня.
29 жовтня
Вулиці міста у день заходу перекриватимуть за таким графіком:
пр-т Свободи – з 08.30 до 14.40;
вул. Дорошенка – з 08.30 до 14.40;
пл. Шашкевича – з 09.00 до 10.00 та з 12.10 до 12.20;
вул. Бандери – з 8.30 – 12.50;
вул. Коперника – з 8.30 – 14.40;
пл. Міцкевича – з – 08.30 до 14.40;
пл. Галицька – з 08.30 до 14.40;
пл. Соборна – з 08.30 до 14.40;
вул. Пекарська – з 09.00 до 13.00;
вул. Мечникова – з 09.00 до 13.00;
вул. К. Левицького – з 9.00 – 13.20;
вул. А.Вахнянина – з 9.00 – 13.10;
вул. Погулянка – з 9.00 – 13.10;
вул. Конопницької – з 09.00 до 13.20;
пл. Петрушевича – з 09.00 до 10.00 та з 12.10 до 13.30;
вул. Шота Руставелі – з 09.00 до 13.30;
вул. І. Франка – з 9.10 до 11.15;
вул. Д.Вітовського – з 09.20 до 10.25;
вул. Академіка Сахарова – з 9.15 до 10.40;
вул. І. Горбачевського – з 9.15 до 10:40;
вул. Генерала Чупринки – з 9:15 до 10.40
вул. Мельника – з 9.15 до 10.40;
вул. Коновальця – з 9.20 до 10.50;
вул. Житомирська – з 9:20 до 10:55;
вул. Антоновича – з 9.30 до 11.00;
вул. Шептицьких – з 9.35 до 11.20;
пл. Святого Юра – з 9.35 до 11.20;
вул. Листопадового Чину – з 9.35 до 11.25;
вул. Академіка Гнатюка – з 9.35 до 11.25;
пл. Різні – з 09.45 до 11.20;
пр-т В. Чорновола – з 09.40 до 11.20;
пл. 700-річчя Львова – з 09.45 до 11.25;
вул. Замарстинівська – з 9.45 до 11.40;
вул. Б.Хмельницького – з 9.45 до 11.40;
вул. І.Гонти – з 9.45 до 11.45;
пл. Галицька – з 9.00 до 13.20;
вул. Підвальна – з 9.45 до 11.45;
вул. В. Винниченка – з 9.45 до 11.45;
вул. Лисенка – з 9.45 до 11.50;
вул. М. Заньковецької – з 9.45 до 11.50;
вул. Личаківська – з 9.45 до 11.50;
вул. Чернігівська – з 9.45 до 11.50;
вул. Тершаковців – з 9.50 до 11.50;
вул. Князя Романа – з 9.00 до 13.30;
вул. Устияновича – з 9.20 до 11.20;
вул. Бібліотечна – з 09.20 до 09.40;
пр-т Шевченка – з 09.20 до 09.55;
вул. Саксаганського – з 09.20 до 09.55;
вул. Зелена – з 9.00 до 13.30;
вул. Словацького – з 09.00 до 09.45 та з 12.20 до 12.40.
Увага: на вище зазначених вулицях буде обмежено рух усіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного. Run Ukraine та Львівська міська рада просить вибачення за незручності та запрошує усіх на пр-т Свободи, щоб підтримати бігунів з різних країн світу.
Офіційний сайт події – lvivhalfmarathon.org
Вероніка Рой