«Зрозумійте мою мову»: замміністра відмовилася переходити на російську в ефірі російського ТБ

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова відмовилася переходити на російську мову під час включення у прямому ефірі російського телеканалу, пише Obozrevatel.

Журналісти «Дождя» вирішили взяти у чиновниці коментар щодо звільнення заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгози.

Джапарова почала говорити українською мовою, після чого ведуча Анна Монгайт перервала її, пояснивши, що в ефірі відсутній перекладач і попросила заступника міністра перейти на російську мову. У відповідь на це Джапарова заявила, що як офіційна особа говорить тільки українською і це її власний вибір.

«Вибачте, але я офіційна особа, тому змушена розмовляти українською мовою. Це мій свідомий вибір. Прошу зрозуміти мою мову», – сказала вона.

У результаті чиновниця дала коментар українською мовою, а ведуча «Дождя» спробувала перевести слова Джапарової глядачам.