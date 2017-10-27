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З лікарень виписали усіх постраждалих, які отруїлися у «Панській чарці»

Вероніка Рой

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Усі постраждалі, які вживали їжу в ресторані «Панська Чарка», уже виписані зі стаціонару. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, за інформацією Державної установи «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», усі постраждалі, які вживали їжу в ресторані «Панська Чарка», уже виписані зі стаціонару.

Нагадаємо, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції через вживання їжі під час святкування груп людей та харчування в ресторані «Панська Чарка», з 16 жовтня звернулось за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області 25 осіб, в тому числі 2-є дітей. З них всього було госпіталізовано 22 особи, в тому числі 2-є дітей. Станом на 6.00 год. 27 жовтня зі стаціонару виписано всі 22 особи.

Також Львівський портал повідомляв, що у чотирьох працівників «Панської чарки» виявили стафілокок.

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