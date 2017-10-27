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Від податку на нерухомість звільнено осіб, що здійснюють опіку над дітьми з інвалідністю І групи

Омелян Шевчук

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Від податку на нерухоме майно місто звільнило осіб, що здійснюють опіку та піклування над дітьми з інвалідністю І групи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Відповідну ухвалу прийнято з метою підтримки осіб, що здійснюють опіку та піклування над дітьми з інвалідністю.

«До департаменту економічного розвитку звернувся громадянин щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю підгрупи А першої групи інвалідності.

Відповідно до ст. 266 Податкового кодексу України затверджено неоподатковувану площу об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичної особи – платника податку:

– для квартир незалежно від їх кількості – 60 кв. м;

– для житлових будинків незалежно від їх кількості 120 кв. м.

За площу житлової нерухомості, що перевищує неоподатковувану, фізичні особи повинні сплатити відповідний розмір податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Діючим положенням про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не передбачено додаткових пільг зі сплати податку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

Цією ухвалою пропонується встановити, що не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать особам, що здійснюють опіку та піклування над дітьми з інвалідністю І групи, але не більше одного такого об’єкта на особу», – повідомила директор департаменту економічної політики ЛМР Ірина Кулинич.

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