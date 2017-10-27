У Львові в житловому будинку горіла квартира: вогнеборці врятували 53-річного власника

У Львові під час пожежі у квартирі вогнеборці врятували власника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

26 жовтня о 21:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 1-му поверсі 3-поверхового житлового будинку в м. Львові на вул. Коротка, 8. На момент пожежі в квартирі перебував власник, 1964 року народження, який міцно спав. В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили чоловіка, та винесли на руках із небезпечного приміщення на свіже повітря.

Чоловіка передали медикам для надання допомоги, але від подальшої госпіталізації він відмовився.

Пожежу локалізували о 21:50 та ліквідували о 21:56. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м, пошкоджено міжкімнатні двері та стіни на площі 5 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 7 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки. Причина виникнення займання встановлюється.

Фото: ДСНС