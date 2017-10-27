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У Львові працює майже 30 груп короткотривалого перебування дітей, які не потрапили до садків

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Із жовтня у Львові працюють групи короткотривалого перебування для дітей дошкільного віку, які через брак місця не потрапили до садочків. Станом на сьогодні їх є близько 30, і за потреби їх відкриватимуть ще. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Враховуючи те, що не усі діти на 1 вересня змогли потрапити до дошкільних навчальних закладів, щоб забезпечити їх дошкільною освітою, було відкрито групи короткотривалого перебування в тих місцях, де була найбільша потреба. На сьогодні їх є в межах 30. Але якщо у батьків виникатиме потреба у таких місцях, де дитина зможе навчатися 4 години в день, а це може бути або дообідній, або післяобідній час, вони можуть звертатися до відділів освіти, і ми будемо ще відкривати такі додаткові групи. Вони будуть відкриватися при школах, або при позашкільних навчальних закладах, або навіть і у дошкільних навчальних закладах, якщо там немає можливості створити належних умов для того, щоб дитина перебувала цілий день», – зазначила начальник управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

З її слів, такі групи є безкоштовними для усіх батьків. До таких груп зараховують дітей, віком 4-5 років, і тут для дітей не передбачено харчування і сну.

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