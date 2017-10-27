У Львівській психлікарні незаконно тримали хворих після припинення лікування, - прокуратура

У Львівській психлікарні зафіксували факт незаконного тримання хворих після припинення лікування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Під час перевірки медичних закладів, у яких здійснюється примусове лікування, прокуратура Львівської області виявила порушення вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», що регламентує порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворі на психічні розлади.

Зокрема, зафіксовано факти незаконного тримання хворих після припинення лікування.

До прикладу, рішенням Франківського районного суду м.Львова відмовлено у примусовій госпіталізації громадянина до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, проте, на момент перевірки, чоловік продовжував безпідставно перебувати у цьому закладі.

Такі дії працівників призвели до обмеження прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України.

Лише після втручання органів прокуратури, пацієнта виписано із вказаного психіатричного закладу.

Крім цього, виявлено випадки ухилення від виконання судових рішень щодо надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Встановлено, що незважаючи на те, що хворий, який перебував на обліку у Миколаївській комунальній центральній районній лікарні, не з’являвся для планового огляду, відповідальні працівники не з’ясовували причин його неявки та не вживали заходів щоб його розшукати.

Таким чином, пацієнт ухилявся від виконання рішення суду щодо застосування до нього зазначеного виду психіатричної допомоги.

Також, виявлено порушення і у Львівському обласному психоневрологічному диспансері щодо періодичності огляду хворих лікарями-психіатрами і комісією лікарів.

Медпрацівники не вживали своєчасних заходів щодо продовження або припинення надання амбулаторної допомоги у примусовому порядку, а також щодо розшуку осіб, які ухиляються від виконання судових рішень про надання психіатричної допомоги.

Загалом, цьогоріч, у цій сфері органами прокуратури області внесено 9 документів прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто 14 осіб.