Львову повернули викрадене приміщення на вулиці Замковій

Місту повернули друге викрадене приміщення на вулиці Замковій, 9. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомила начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун, один з об’єктів, який незаконно вибув з комунальної власності минулого року на вул. Замковій, 9, площею 175,7 кв. м., повернутий у комунальну власність. Судове провадження у справі тривало з серпня до жовтня 2017.

«Це вже друге повернуте громаді приміщення із тих, які незаконно привласнили шахраї. Це приміщення знаходиться на вул. Замковій, 9, площею 175,7 кв. м. 9 жовтня 2017 року рішення в користь законного власника – територіальної громади м. Львова прийняв суддя Господарського суду Львівської області Манюк П.Т., визнавши, що вибуття майна з комунальної власності відбулося поза волею територіальної громади, і ці приміщення підлягають витребуванню в ПП «К.Р.О.К.-7».

Суд встановив, що ПП «К.Р.О.К.-7» зареєструвало право приватної власності на підставі Розпорядження Галицької адміністрації від 12.03.2001 № 201. Проте, згідно інформації наданою адміністрацією, таке розпорядження не видавалося, як і не видавалося реєстраційне посвідчення ОКП ЛОР «БТІ та ЕО». Відповідно, було здійснено незаконне привласнення комунального майна», – розповіла начальник управління комунальної власності міста Інна Свистун.

Нагадаємо, нещодавно місту повернули викрадене приміщення на вул. Старознесенській, 194, площею 104,6 кв.м.

Зазначимо, що в кінці минулого року управління комунальної власності ЛМР виявило понад 30 комунальних приміщень, які були незаконно відчужені за період 2015 – 2017 років. З них 22 об’єкти зареєстровані за злочинною групою Малькова-Сандул. Решта 11 об’єктів вибули в процесі дій інших осіб. Згодом на 24 приміщення було накладено арешт.