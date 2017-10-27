ОСТАННІ НОВИНИ

Суд повернув державі земельну ділянку на Львівщині вартістю майже два мільйона гривень

Юлія Шпак

|

Суд повернув 70 гектрів землі на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Господарський суд Львівської області задоволив позов прокуратури, яка вимагала визнати недійсним рішення Нижньогаївської сільської ради щодо укладення договору управління спадщиною з одним із підприємств Львівщини та зобов’язання звільнити земельні ділянки загальною площею 70 га із користування вказаної фірми.

Орієнтовна вартість цієї території становить близько 1,8 млн грн.

Варто зазначити, що приймаючи такі рішення, сільська рада вийшла за межі своїх повноважень, оскільки не мала права розпоряджатись цими землями.

Таким чином, завдяки втручанню прокуратури, в інтересах держави повернуто земельну ділянку, яка незаконно вибула із її власності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів