Суд повернув державі земельну ділянку на Львівщині вартістю майже два мільйона гривень

Суд повернув 70 гектрів землі на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Господарський суд Львівської області задоволив позов прокуратури, яка вимагала визнати недійсним рішення Нижньогаївської сільської ради щодо укладення договору управління спадщиною з одним із підприємств Львівщини та зобов’язання звільнити земельні ділянки загальною площею 70 га із користування вказаної фірми.

Орієнтовна вартість цієї території становить близько 1,8 млн грн.

Варто зазначити, що приймаючи такі рішення, сільська рада вийшла за межі своїх повноважень, оскільки не мала права розпоряджатись цими землями.

Таким чином, завдяки втручанню прокуратури, в інтересах держави повернуто земельну ділянку, яка незаконно вибула із її власності.