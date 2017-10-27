Під колесами швидкісного потяга Львів-Москва загинула пенсіонерка

Під швидкісний потяг зі сполученням «Львів — Москва» потрапила 67-річна пенсіонерка, жителька Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Подія сталася 25 жовтня на межі Хмельницького та Деражнянського районів. За попередньою інформацією, жінка збирала у довколишніх лісах гриби і переходила колію у невстановленому місці поза межами залізничного переходу. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Наразі працівники поліції з’ясовують усі обставини події. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція