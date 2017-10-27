Патрульні Львова закликають містян долучитися до розробки Community Policing

Патрульна поліція Львова запустила онлайн-опитування для покращення співпраці з громадою.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Community Policing – стратегія патрульної поліції, яка зосереджується на співпраці поліції з громадою У Львові така стратегія впроваджується вперше і має на меті створити сприятливе підґрунтя для активної співпраці патрульної поліції Львова та громади міста. Для виявлення та вирішення проблем. Відділ зв’язків з громадськістю Управління Патрульної поліціїу м. Львові спільно зі School of Public Management UCU Школа Управління УКУ Ukrainian Catholic University розробив опитувальник. Ми хочемо, аби ця співпраця була продуктивною та корисною для обох сторін. Тому просимо вас пройти коротке опитування. Це займе декілька хвилин вашого часу і допоможе створити цілісну картину співпраці», – йдеться у повідомленні.

Опитування можна пройти тут.