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Парламент Каталонії оголосив про незалежність від Іспанії

Дарина Смеречанська

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Парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Про це інформує Європейська правда.

За запропоновану сепаратистськими партіями резолюцію проголосували  72 депутати. 10 були проти, двоє утрималися, передає El Pais,  яка транслює засідання каталонського парламенту.

Після підрахунку голосів депутати заспівали гімн Каталонії.

Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

Фото: galka.if.ua

 

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