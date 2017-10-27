Обвал на шахті «Лісова» стався через відсутність матеріалів для кріплення, - Волинець

Причиною обвалу на шахті «Лісова» у Сокальському районі Львівщини, де вчора пізно ввечері постраждали гірники, є відсутність належних матеріалів для кріплення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Він зазначив, що голова первинного осередку НПГУ шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» Кафтан Мирослава, яка відвідала постраждалих гірників, повідомила йому телефоном, що вони отримали неважкі травми.

«Одному робітнику вибило ключицю, а у другого рвана рана голови (у момент обвалу його засипало, але вдалося швидко відкопати). Хлопцям швидко надали першу допомогу. Зараз вони перебувають у Червоноградській міській лікарні», – написав Волинець.

І зазначив, що причина обвалу – відсутність належних матеріалів для кріплення: нема ні арки, ні лісу.

«Вже на сьогодні шахта «Лісова» виконала річний план та дала прибутку у 150 млн грн, хоча сама не може займатися закупівлями матеріалів та вирішувати витання використання цих коштів , або хоча б їх частини.

Хочу звернути увагу, що під тиском шахтарів та страйків, держава ледь-ледь почала виплачувати заборговані їм зарплати, але міністерство ніяк не вирішує питання забезпечення засобами індивідуального захисту та абсолютно не звертають уваги на техніку безпеки та охорони праці на державних шахтах», – наголосив голова Незалежної профспілки гірників України.

Як повідомляв Львівський портал, пізно ввечері 26 жовтня стався обвал породи у шахті «Лісова»: трьох гірників госпіталізовано до лікарні.

Фото: Вголос