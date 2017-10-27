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На Західній Україні в рази менша криміногенна ситуація ніж на Східній, – Князєв

Соломія Головіна

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Голова Національної поліції України Сергій Князєв сьогодні, 27 жовтня, під час брифінгу у Львові заявив про те, що Західна Україна в порівнянні зі Східною, зокрема, Дніпропетровською та Запорізькою областями, має в рази меншу криміногенну ситуацію. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

«Проте під час нинішньої наради прокурор Львівщини Юрій Квятківський висловив своє занепокоєний ростом квартирних крадіжок у регіоні…», – сказав він.

Також керівник Нацполіції додав, що по усій країні зменшилася кількість пограбувань та розбійних нападів.

«Ми спостерігаємо ріст вбивств під час вчинення розбійних нападів на домоволодіння громадян. Такий вид злочинності найбільш поширений для передмістя Києва та Одеської області. До прикладу, у Запорізькій області є інша «хвороба» – розбійні напади на фермерів, громадян, які мають земельні паї. У Харківській та Дніпропетровські областях постійно вчиняються зухвалі злочини, але там щоразу збільшується поліцейська присутність і фаховість парцівників кримінальної поліції дає можливість звітувань про затримання чисельних організованих злочинних груп», – зауважив Сергій Князєв.

Окрім цього він повідомив про те, що 88% вбивств, вчинених в державі,  розкрито.

«Враховуючи фаховість працівників Нацполіції, узгоджених дій з прокуратурою і судом, майже всі вбивці заарештовані. Лише по декількох правопорушеннях інша міра запобіжного заходу, яка не пов’язана з утриманням під вартою», – наголосив керівник Нацполіції.

Додамо, що нині Сергій Князєв перебуває у Львові з робочим візитом і проводить нараду за участі керівників структурних та регіональних підрозділів поліції. Серед питань, які розглядаються – стан правопорядку в державі та підбиття підсумків за результатами роботи поліції упродовж 9 місяців 2017 року.

 

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