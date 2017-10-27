На Яворівщині відкрили нову сонячну електростанцію

На Яворівщині запрацювала нова сонячна електростанція. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Комплектуюче обладнання СЕС – іноземних та українських виробників. Загальна потужність сонячної електростанції складатиме 20 МВт. Орієнтовна кількість виробленої електроенергії в рік – близько 6,5 млн кВт*год.

«Сонячна станція, на якій ми сьогодні знаходимося – це перший проект нашого підприємства. Загалом альтернативна енергетика – це дуже перспективна галузь, враховуючи політику стимулювання українського Уряду та встановлення «зеленого» тарифу. Очікуємо, що термін окупності цієї станції орієнтовно 4-5 років. Однак, згідно з законом, «зелений» тариф встановлений до 2030 року, відповідно планується продовжувати діяльність напрямку розбудови об’єктів», – наголосив директор СЕС Святослав Сачко.

Розмір вкладених інвестицій – 149 млн грн, термін реалізації проекту – 1,5 роки.

Довідково.

ТзОВ «Енергопостач-Плюс» – компанія яка здійснює діяльність по впровадженню електроенергетичних проектів у сфері відновлювальної енергетики.

У 2016 році підприємство розпочало будівництво першої черги сонячної електростанції у селі Терновиця Яворівсього району Львівської області. Площа земельної ділянки забудови сонячної електростанції – 12 га.