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На трасі Львів–Шегині смертельна ДТП. Винуватець утік

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У Мостиськах загинув 58-річний пішохід. Винуватець трагедії на невідомому авто утік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

«ДТП сталася 26 жовтня о 19:00 у Мостиськах по вулиці Станційна, 6 на автодорозі Львів – Шегині. Невідомий водій на невстановленому авто здійснив наїзд на 58-річного пішохода, жителя села Бортятино, Мостиського району. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події – йдеться у повідомленні.

Ведеться слідство.

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