На озеленення Львова виділили понад 1,5 мільйона гривень

Станом на сьогодні у районних адміністраціях Львова оголошують тендери на закупівлю та виконання робіт з осінньої висадки рослин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До кінця року планують завершити висадку. Загальна вартість робіт з озеленення у всіх районах міста Львова складає понад 1,5 млн гривень.

«Фактично всі закупівлі і висадку рослин ми здійснили влітку. На цьому тижні у межах проекту облаштування громадського простору на вул. Дорошенка ми висадили 3 клени Фрімана», – зазначив в.о. голови Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

«Ми вже провели один тендер на 400 тис. гривень, а зараз оголосили ще один на 190 тис. гривень. Плануємо в середині листопада розпочати вже роботи з озеленення. Загалом ми плануємо висадити кущі форзиції та різновиди кленів на вул. Стрийській, вул. Зеленій, вул. Сихівській», – зазначив голова Сихівської районної адміністрації Володимир Івасюк.

У Личаківському районі міста Львова також проведуть осінню висадку рослин. Як зазначив голова РА Іван Лозинський, станом на сьогодні оголосили тендер, чекають на завершення процедури конкурсу, проведуть закупівлі і виконають роботи. На це передбачено 190 тис. гривень

«Станом на сьогодні ми оголосили тендер. На осінню висадку рослин передбачено 296 тис. гривень. Ми плануємо висадити рослини на вул. Ожиновій (84 сливи Піссарді та 168 форзиції), на вул. Орлика (15 кленів гостролистих), на вул. Мазепи, 21-25 (35 лип звичайних і 40 каштанів Бріоті), на вул. Алмазовій (10 кленів Фламінго), у сквері Батуринському (3 яблуні райські, 2 сакури японські), на вул. Лінкольна (15 лип звичайних), на кільці пр. Чорновола – вул. Варшавській (30 гортензій крупнолистих) та на кільці вул. Хімічна – вул. Джерельна (200 шт. спіреї японської і 50 барбарису). Загалом ми плануємо висадити 205 саджанців дерев та 530 кущів», – зазначила голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах.

«Цьогоріч у нас виділено на висадку рослин 590 тис. гривень. Навесні провели тендер на 226 тис. гривень і висадили 45 туй на вул. Г.Чупринки; 79 кущів на громадському просторі по вул. Тролейбусній – вул. В.Великого; 10 сакур на пішохідній алеї на вул. Пулюя.

Зараз ми оголосили два тендери на 363 тис. гривень. Плануємо висадити 135 слив Пісарді на вул. Науковій, 15 гостролистих кленів на вул. Городоцькій, 7 дерев на громадському просторі на вул. Тролейбусній – вул. В.Великого, також на вул. Симоненка і на вул. Рубчака», – зазначив голова Франківської районної адміністрації Тарас Гнида.

«Ми оголосили процедуру електронних закупівель на суму 190 тис. гривень для закупівлі саджанців дерев з метою проведення осінньої висадки на території району. Плануємо висадити рослини на вул. Городоцькій, там ми створюємо нову рядову посадку (30 катапальп). Також ми висадимо 10 багряників японських на вул. Авіаційній та 21 сливу Піссарді на вул. Яворницьку», – зазначили в Залізничній районній адміністрації.

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