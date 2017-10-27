На Львівщині податкова міліція вилучила фальсифікованого алкоголю майже на 200 тисяч гривень

На Львівщині податкова міліція виявила підроблений алкоголь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

В рамках операції «Акциз-2017» та в межах розслідування кримінального провадження податкова міліція Львівщини припинила діяльність підпільного виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, які продавались через мережу магазинів та Інтернет сайтів по занижених цінах і могли становити загрозу для життя та здоров’я громадян.

З метою закріплення доказів в кримінальному провадженні, проведено чергову серію обшуків у містах Львові, Дрогобичі, Радехові та Кам’янко-Буському районі, де виявлено близько 400 пляшок підробленої горілки з наклейками відомих вітчизняних брендів, 200 літрів не облікованого спирту, тара, корки, самоклеюча плівка для обмотування ящиків, спиртометр, мірники, дозатори, лійки, клей, та інше.

В ході операції також проведено заходи на території Червоноградського міського ринку, де з незаконного обігу вилучено 580 пачок тютюнових виробів ТМ «MARVEL» без марок акцизного податку, орієнтовною вартістю 15 тис.грн. Складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164-5 КУпАП, матеріали скеровано у Червоноградський міський суд.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей 200 тис.грн.

Фото: ДФС