На «Арені Львів» в неділю зійдуться донецький «Олімпік» та рівненський «Верес»

Цієї неділі, 29 жовтня, на «Арені львів» пройде футбольний матч у рамках Української Прем’єр-ліги між клубами Верес“ (Рівне) та “Олімпік“ (Донецьк). Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова за 25 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Документом передбачається проведення матчу, а також організатору проведення футбольного матчу між командами “Верес“ (Рівне) та “Олімпік“ (Донецьк) на стадіоні “Арена-Львів“ у рамках Української Прем’єр-ліги для забезпечення громадського порядку та безпеки вжити всіх заходів, передбачених у пункті 18 Порядку організації роботи із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 823.