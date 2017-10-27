Мешканці 35 будинків у Львові сидять без тепла

Станом на ранок опалення подається до 1584 будинків. Без опалення 35 будинків. Причина відсутності тепла – ремонтні роботи у внутрішньобудинковій системі та на об’єктах теплопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на ранок опалення не подається до 35 будинків, які обслуговує ЛМКП «Львівтеплоенерго».

У Галицькому районі із 70 будинків подачу опалення відновлено до усіх 70 споживачів.

У Личаківському районі із 198 будинків опалення отримують 188 споживачів. Опалення не подається до 10 будинків.

Будинки на вул. Шафарика, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 14, 14а, 16 не отримують опалення через ремонт насосів.

У Сихівському районі із 583 будинків опалення отримують 558 споживачів. Без опалення 25 будинків.

Будинки на вул. Кавалерідзе, 1, 5, 7, 9, 9а, 17, 19, 2, вул. Полуботка, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, вул. Сихівська, 1, 3 не отримують опалення та гарячу воду через порив теплової мережі до ЦТП-10. Роботи виконують ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго». Подачу опалення і гарячої води буде відновлено після ліквідації пориву.

Будинок на вул. Стрийській, 87б не отримує опалення через ремонт внутрішньобудинкової системи. Роботи виконує ЛКП «Бондарівка». Після завершення робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» готове відновити подачу опалення до будинку.

Будинок на вул. Стрийській, 117 не отримує опалення через відсутність напруги на вводі в котельню на вул. Стрийській, 117. Роботи виконує ПАТ «Львівобленерго».

Будинок на вул. Литвиненка, 9 не отримує опалення через порив у внутрішньобудинковій системі опалення. Порив ліквідовує ЖБК «Медик-1». Після завершення робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» готове відновити подачу опалення до будинку.

У Франківському районі із 411 будинків опалення отримують усі 411 споживачів.

У Шевченківському районі із 346 будинків опалення подається до усіх 346 споживачів.

Також ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до 10 будинків у м. Винники.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаватиме опалення до 1619 житлових будинки, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).