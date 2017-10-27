Львівська СБУ викрила канал контрабанди екстазі в Україну

Співробітники Управління СБУ у Львівській області перекрили канал контрабанди психотропів в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Оперативники львівської СБУ встановили, що організатор наркотрафіку, одесит, замовляв наркотики з-за кордону через міжнародного поштового оператора. Посилки із психотропами забирала його спільниця в Одесі. Потім зловмисники реалізовували наркотик у роздріб на території Одещини.

Правоохоронці затримали спільницю під час отримання чергової посилки із тисячею пігулок екстазі.

Наразі співробітники СБУ проводять обшуки в організатора наркоканалу. У нього вилучено ще майже сімдесят пігулок екстазі, амфетамін та канабіс.

Вартість вилученої партії наркотиків у роздріб «на чорному ринку» сягає понад півмільйона гривень.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: СБУ