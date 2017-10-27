Львів’янин виборов «срібло» на Кубку світу з кульової стрільби

Львів’янин Павло Коростильов став срібним призером фіналу Кубка світу з кульової стрільби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

23-30 жовтня у м. Нью Делі, Індія, триває фінал Кубку світу зі стрільби кульової серед кращих світових майстрів – по 8 спортсменів у вправі за підсумками етапів Кубку світу.

Срібним призером цього престижного світового форуму в складі збірної команди України став львівський майстер кульової стрільби, військовослужбовець Збройних сил України Павло Коростильов, в активі якого не лише срібна нагорода фіналу Кубку світу у стрільбі з пневматичного пістолета, а ще й новий рекорд світу та Європи серед юніорів.

Новинкою фіналу Кубку світу стала нова дисципліна – стрільба серед змішаних команд (чоловік та жінка). Партнером представника Львівщини Павла Коростильова стала його сестра, також титулована спортсменка – майстер спорту міжнародного класу Юлія Коростильова (Збройні сили України). У цій дисципліні український дует посів у підсумку 5 місце.

Фото: ЛОДА