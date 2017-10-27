Хворим на цукровий діабет у Львові скерують 1,3 млн грн

Сьогодні, 26 жовтня, на засіданні виконавчого комітету, було затверджено зміни до міського бюджету на 2017 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цим рішенням внесено зміни до фінансових витрат управлінь освіти, охорони здоров’я і для Стрийському парку, а саме додаються додаткові кошти.

«Крім того, просимо внести в це рішення медичну субвенцію, яку вчора одержали в розмірі 1 млн. 300 тис. грн на лікування хворих на цукровий діабет.

І знову ж таки, за пропозиціями головних розпорядників коштів, спрямувати 450 тис. грн. на програму розвитку пластового руху, на 1 млн. 470 тис. грн зробити перерозподіл між пільгами і субсидіями і 30 тис. грн. виділити на компенсацію за пільговий проїзд постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС», – доповіла Ліна Миколаїв, в.о. директора департаменту фінансової політики ЛМР.