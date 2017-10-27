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Хворим на цукровий діабет у Львові скерують 1,3 млн грн

Катерина Родак

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Сьогодні, 26 жовтня, на засіданні виконавчого комітету, було затверджено зміни до міського бюджету на 2017 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цим рішенням внесено зміни до фінансових витрат управлінь освіти, охорони здоров’я і для Стрийському парку, а саме додаються додаткові кошти.

«Крім того, просимо внести в це рішення медичну субвенцію, яку вчора одержали в розмірі 1 млн. 300 тис. грн на лікування хворих на цукровий діабет.

І знову ж таки, за пропозиціями головних розпорядників коштів, спрямувати 450 тис. грн. на програму розвитку пластового руху, на 1 млн. 470 тис. грн зробити перерозподіл між пільгами і субсидіями і 30 тис. грн. виділити на компенсацію за пільговий проїзд постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС», – доповіла Ліна Миколаїв, в.о. директора департаменту фінансової політики ЛМР.

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