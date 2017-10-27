Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 збере 2100 учасників  

29 жовтня у Львові відбудеться масштабна бігова подія – Grand Prix Lviv Half Marathon 2017. Другий за ліком Львівський півмарафон збере близько 2 100 учасників. Професіонали та любителі, дорослі та діти – до спортивного свята може долучитися кожний. Варто лише обрати одну із дистанцій. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цього року організатори події, пропонують традиційні індивідуальні дистанції: 21; 10; 5 або 2 км, а також естафетний забіг. Реєстрація на 21 км марафон вже завершилась.

«Цього року забіг на 2 км у Львові буде благодійним. Він присвячений мультимедійному проекту «Переможці». Кожен, хто візьме у ньому участь, допоможе зібрати кошти на спортивний протез для Ольги Тарасевич, дівчини, яка втратила ногу цього року у травні під час ворожого обстрілу будинку в Авдіївці. Спортивний протез дозволить їй професійно та безпечно займатися спортом», – коментує організаційний директор Run Ukraine Іван Третьяков.

Окрім благодійного забігу, вперше у Львові в рамках Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 відбудеться сімейний забіг на 2 км Family Run, участь у якому доступна кожній родині. Пробігти самостійно дистанцію зможуть і маленькі спортсмени. Для них організують традиційні старти на 100, 500 і 1000 метрів.

Родзинкою другого Львівського півмарафону стануть медалі фінішерів. Кожен учасник дистанції 21, 0975 км отримає на фініші унікальну пам’ятну медаль із зображенням портрету Андрія Кузьменка (лідер гурту «Скрябін»).

Маршрут півмарафону пролягатиме історичними вулицями міста. Старт і фініш – біля Оперного театру. Урочисто відкриватиме бігову подію 29 жовтня о 8:10 духовий оркестр Львівської опери. Відповідно до вимог проведення легкоатлетичних змагань, у день проведення забігів у Львові буде обмежений рух автотранспорту.

Львів – це завершальний етап всеукраїнської бігової ліги Run Ukraine Running League 2017, що включає у себе 5 бігових подій у Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. Організатор ліги, компанія Run Ukraine, подарує переможцям Ліги участь у престижному Празькому марафоні 2018.