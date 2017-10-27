Гідромецентр попереджає про погіршення погодних умов: у західних областях можливий мокрий сніг

У понеділок, 30 жовтня, у західних областях можливий мокрий сніг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

За даними УкрГідрометцентру 29-30 жовтня, очікуються складні погодні умови: посилення швидкості вітру до 17-22 м/с вдень 29 жовтня, а також вночі 30 жовтня до 25-30 м/с. Також очікуються дощі (вдень 29 жовтня у більшості західних областей сильні дощі).

30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, хуртовини (вдень 29 жовтня дуже сильні опади), посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

29-30 жовтня у зв’язку з очiкуваними сильними опадами в Карпатах існує загроза утворення селей.