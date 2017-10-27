Доба у зоні АТО минула без втрат

Минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалася неспокійною. На Луганському та Приморському напрямках противник провів сім мінометних обстрілів позицій Збройних Сил України, загалом випустивши по наших захисниках більше 50 мін. Унаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців Збройних Сил України немає. Під час обстрілу нашого опорного пункту поблизу Пісків один захисник України отримав бойове травмування і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровську. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Вранці ворог обстріляв опорний пункт Збройних Сил України поблизу Попасної з озброєння БМП. Близько 16-ї години бойовики випустили 23 міни з 82-мм міномету по наших позиціях поблизу Троїцького. У відповідь українські військовослужбовці накрили ворожу мінометну позицію вогнем із автоматичного гранатомету.

А о 20-й годині окупанти відкрили вогонь у бік позицій наших підрозділів поблизу Станиці Луганської. На провокацію ворога українські військовослужбовці не відповідали.

Донецький напрямок

Російсько-окупаційні війська здійснили 7 обстрілів наших військ. Майже щоразу українські воїни були вимушені відповідати противнику вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, після 15-ї години противник провів чотири обстріли наших позицій поблизу Авдіївки з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

Із цих же видів зброї ворог відкривав вогонь по наших опорних пунктах поблизу Троїцького, Пісків та Невельського.

Приморський напрямок

Тут незаконні збройні формування здійснили 10 прицільних обстрілів наших підрозділів, при цьому шість разів відкривали вогонь із 82-мм мінометів.

В районі Гнутового окупанти випустили по позиціях Збройних Сил України 13 мінометних снарядів. Також ворог відкривав мінометний вогонь по захисниках України поблизу Широкиного, Водяного та Павлополю, загалом випустивши 15 мін.

Неподалік Водяного, Широкиного, Мар’їнки та Гнутового окупанти також обстрілювали наших військових із гранатометів різних типів та стрілецької зброї.

На кожен ворожий обстріл українські військовослужбовці давали ворогу жорстку відповідь із станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та легкої стрілецької зброї.