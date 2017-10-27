Депутати збільшили кількість присяжних районних судів Львова

Депутати Львівської міської ради внесли зміни до ухвали «Про затвердження списку присяжних районних судів м. Львова». За це рішення проголосувало 40 обранців. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Розглянувши подання голови Франківського районного суду м. Львова від 21.09.2017 № 1/374/2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.09.2017 за № 1.7-32480-001), а також заяви громадян на включення їх до списку присяжних для участі у здійсненні правосуддя у районних судах м. Львова та враховуючи згоду кандидатів, юридичний департамент ЛМР підготував ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 02.03.2017 № 1580 «Про затвердження списку присяжних районних судів м. Львова».

Згідно з прийнятою ухвалою збільшено кількість присяжних районних судів м. Львова.