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Депутати збільшили кількість присяжних районних судів Львова

Омелян Шевчук

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Депутати Львівської міської ради внесли зміни до ухвали «Про затвердження списку присяжних районних судів м. Львова». За це рішення проголосувало 40 обранців. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Розглянувши подання голови Франківського районного суду м. Львова від 21.09.2017 № 1/374/2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.09.2017 за № 1.7-32480-001), а також заяви громадян на включення їх до списку присяжних для участі у здійсненні правосуддя у районних судах м. Львова та враховуючи згоду кандидатів, юридичний департамент ЛМР підготував ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 02.03.2017 № 1580 «Про затвердження списку присяжних районних судів м. Львова».

Згідно з прийнятою ухвалою збільшено кількість присяжних районних судів м. Львова.

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