Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА шукає фахівця

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу експлуатації дорожнього господарства управління дорожнього господарства та інфраструктури департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед кваліфікаційних вимог:

– вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, молодшого бакалавра;

– вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

Копія паспорта громадянина України.

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 250 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.455 до 18:00 год. 13 листопада.

Контактний тел: 299-93-67.

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу експлуатації дорожнього господарства управління дорожнього господарства та інфраструктури департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації відбудеться 16 листопада о 10:00 год., м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 447.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.

Фото: ЛОДА